Ermittlungen laufen noch 42-jähriger Maschinenführer stirbt bei Arbeitsunfall in Ganderkesee Von Sophie Wehmeyer | 18.01.2023, 06:26 Uhr

In einem Ganderkeseer Betrieb ist es am Dienstagabend zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 42-jähriger Maschinenführer ist in eine Wickelmaschine geraten und verstarb noch an der Unfallstelle.