Die Eicheln müssen mühsam per Hand aufgelesen werden. Sie werden in Säcke gefüllt und zur Weiterverarbeitung an die Forstsaatgutberatungstelle (fsb) in Oerrel weitergeleitet. Gesammelt werden darf nur in ausgewählten Erntebeständen.

Foto: Niedersächsische Landesforsten