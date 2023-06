Von der EU, zur NATO, dem Weltkindertag und zurück, die Ganderkeseeer Grundschüler haben großen Redebedarf mit Christian Dürr. Foto: Lea Borner up-down up-down Grundschule Lange Straße in Ganderkesee So erklärt Bundestagsabgeordneter Christian Dürr Kindern Demokratie und Europa Von Lea Borner | 07.06.2023, 08:15 Uhr

Ganderkeseer Dritt- und Viertklässler haben in einer Gesprächsrunde mit FDP-Bundespolitiker Christian Dürr gelernt, warum Europa so wichtig ist und was Demokratie bedeutet. Das sind Dürrs Tricks, um Kinder von der EU zu begeistern.