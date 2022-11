Beim Planspiel „Identifind“ können Schülerinnen und Schüler ihre Stärken finden und dazu passende Berufe. Foto: Lea Borner up-down up-down Bewerbungstraining und -tipps Aktion zur Berufsorientierung an Oberschule Bookholzberg Von Lea Borner | 12.11.2022, 14:30 Uhr

Am Tag der Berufsorientierung ist an der Oberschule Bookholzberg ganz schön was los. Die Schüler können dort zwischen verschiedenen Stationen zum Thema wechseln und sich auf ihren Einstieg ins Arbeitsleben vorbereiten.