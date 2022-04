Imke Schmidt, Sylvia Hollmann, Kerstin Korte, Sarah Hartmann, Katrin Gaida-Hespe, Hille Krenz, Sarina Privitelli und Cherrin Fusshöller bereiten den nächsten „Mädchen in Aktion“-Tag vor. FOTO: Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee Aktionstag in Ganderkesee 19 Workshops, die Mädchen in Ganderkesee Selbstvertrauen geben sollen Von Bettina Dogs-Prößler | 23.04.2022, 09:15 Uhr

Einen Aktionstag nur für Mädchen gibt es am 14. Mai in Ganderkesee. Die Veranstaltung richtet sich an 10- bis 14-jährige Schülerinnen.