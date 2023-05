An vier Bahnübergängen in Ganderkesee sorgen Arbeiten tagsüber für längere Wartezeiten. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Posten zur Sicherung aufgestellt Darum kommt es gerade an Bahnübergängen in Ganderkesee zu längeren Wartezeiten Von Dirk Hamm | 24.05.2023, 15:23 Uhr

An vier Bahnübergängen in Ganderkesee sind die Schranken am Mittwoch tagsüber außer Betrieb. Posten sichern die Übergänge. Es kommt zu längeren Wartezeiten.