Vor zwei Wochen ist der Holocaust-Überlebende Sally Perel gestorben. Der Ganderkeseer Buchhändler Gustav Förster erinnert sich in bewegenden Worten an eine Begegnung mit dem gebürtigen Peiner. Foto: Jessica von den Benken up-down up-down Bewegende Erinnerung einer Begegnung Als Gustav Förster in Falkenburg den Holocaust-Überlebenden Sally Perel traf Von Bettina Dogs-Prößler | 16.02.2023, 13:55 Uhr

Ihre Begegnung ist fast 30 Jahre her. Doch für Gustav Förster wirkt sie bis heute nach. In bewegenden Worten erinnert er sich an den jetzt verstorbenen „Hitlerjungen Salomon“ - Sally Perel.