Teilstück des Wegs Am Ohlande saniert Schüttelfrei auf weiteren 300 Metern zwischen Falkenburg und Bergedorf radeln Von Dirk Hamm | 12.10.2023, 06:15 Uhr Freuen sich über die gelungene Erneuerung eines Teilstücks des Wegs Am Ohlande: Frank Tangemann (Firma Steinkimmer Tiefbau, v. li.), Anne Willenborg (Fachdienst Tiefbau), Ratsfrau Christel Zießler, Bürgermeister Ralf Wessel, Norbert Hamann (Leader-Programm) und Cord Schütte (stellvertretender Bürgermeister). Foto: Dirk Hamm up-down up-down

Einen kräftigen Zuschuss aus einem EU-Fördertopf gab es in diesem Jahr für die Verbesserung des ländlichen Wegenetzes in Ganderkesee. Jetzt ist ein saniertes Teilstück der Pflasterstrecke Am Ohlande offiziell freigegeben worden.