An der Ecke Urneburger Straße/Wolfsheide stand einst die Gaststätte Westermann. Seit anderthalb Jahrzehnten dient das Gebäude den Aramäern in Ganderkesee als ihr Zentrum. Jetzt schreiten Neubaupläne voran. FOTO: AleX/PHOTO Syrisch-orthodoxe Kirche Aramäer in Ganderkeseer wollen ein neues Gemeindezentrum bauen Von Dirk Hamm | 14.06.2022, 20:01 Uhr

Die aramäische Gemeinschaft in Ganderkesee plant den Neubau ihres in die Jahre gekommenen Gemeindezentrums an der Urneburger Straße. Das ist nahe der Ortsmitte geplant.