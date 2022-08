Auch im Steller See kann aktuell problemlos gebadet werden. FOTO: Melanie Hohmann up-down up-down Nach Blaualgen im Silbersee Stuhr Diese Badeseen in der Region können am Wochenende gefahrlos genutzt werden Von Lea Borner | 12.08.2022, 14:39 Uhr

Einer frischen Abkühlung im Silbersee in Stuhr machen aktuell gesundheitsschädliche Blaualgen einen Strich durch die Rechnung. Die gute Nachricht ist: Es gibt in der Region einige Alternativen, in denen am Wochenende bedenkenlos gebadet werden kann.