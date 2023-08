Seit Montag laufen die Vorbereitungen - bis zum ersten September-Wochenende muss alles fertig sein: Dann feiern die Bergedorfer Schützen wieder ihr großes Schützenfest. Los geht es am Samstag, 2. September, mit dem Aufstellen der Festplatz-Ehrenpforte um 10 Uhr, den Abschluss macht am Sonntag, 3. September, der Festball ab 20 Uhr.

Grün holen und Kranz binden

Die ersten Rosen sind gedreht und am Freitag steht noch ab 15 Uhr für alle Schützen ein Arbeitsdienst in der Schießhalle an. Auch das Grün für den Kranz muss noch geholt, der Kranz selbst noch gebunden und am Freitag, 1. September, dann schließlich von allen Schützendamen zur Königin gebracht werden.

Großes Schießen an zwei Tagen

Richtig los geht es dann am Samstag, 2. September, um 10 Uhr. Nach dem Aufstellen der Festplatz-Ehrenpforte werden um 14 Uhr die Schieß-Wettkämpfe durch die amtierenden Majestäten eröffnet. Bis 19 Uhr werden auf allen Ständen dann die Schießen der Kinder, Könige, des Königs der Könige, der Vize, das Schießen um die Sachwerte sowie die Vogelkönige veranstaltet. Parallel dazu gibt es von 14.30 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt. Um 21 Uhr beginnt dann die große Schützenfete.

Das Antreten zum Abholen der Majestäten steht dann am Sonntag um 12 Uhr auf dem Programm. Für alle, die nicht mitmarschieren können, steht ein Kremser bereit. Nach einem Gruppenfoto der Damen um 13 Uhr beim König wird um 14 Uhr das Schießen durch die amtierenden Majestäten eröffnet. Bis 18 Uhr wird dann auf allen Ständen um die jeweiligen Preise geschossen. Ab 15.30 Uhr wird im Festzelt dann wieder Kaffee ausgeschenkt, parallel dazu werden die Kinderkönige proklamiert. Um 17.30 Uhr steht für Kinder bis 14 Jahren ein Luftballon-Weitflugwettbewerb auf dem Programm.

Festball ab 20 Uhr

Nach einer kurzen Zeit zum Erholen ist es dann um 19 Uhr so weit: Die neuen Majestäten werden bekannt gegeben. Sie können anschließend beim großen Festball einen ausgeben - der beginnt um 20 Uhr im Festzelt, der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 7. September, werden dann ab 19.30 Uhr in der Schießhalle alle zu vergebenen Preise ausgeteilt. Der Verein lädt alle Bergedorfer, auswärtigen Vereine und Freunde des Schützenvereins Bergedorf ein, mitzufeiern.