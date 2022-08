Anna Sudek (links) und Christian Göken freuen sich über die vielen Brillen, die gespendet wurden. FOTO: INN-tegrativ gGmbH up-down up-down Riverboat-Doctors-International Berufsförderungswerk in Bookholzberg sammelt 150 Brillen für Afrika Von Lea Borner | 16.08.2022, 15:30 Uhr

Oft haben Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern keine Möglichkeit, Brillen zu erhalten. Wogegen in Deutschland Sehhilfen, die kleine Macken oder die falsche Sehstärke haben, aussortiert werden. Daher sammeln Anna Sudek und das Berufsförderungswerk in Bookholzberg gebrauchte Brillen für Menschen in Westafrika.