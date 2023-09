Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Montag gegen 20.40 Uhr in Ganderkesee einen Polizisten geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 51-jährige Täter aus der Gemeinde Ganderkesee zunächst mit einem Kleintransporter die Delthuner Straße und wurde auf einem Firmengelände an der Weststraße von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille.

Wortgefecht mit Zeugen eskaliert

Die Polizisten leiteten gegen den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und wollten ihn zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle nehmen. Vor dem Transport kam es zwischen dem 51-Jährigen und einem Zeugen aber zu einer verbalen Auseinandersetzung, die zu eskalieren drohte. Die Beamten wollten dem alkoholisierten Beschuldigten Handfesseln anlegen, dagegen wehrte er sich aber vehement und schlug einem der Beamten mehrmals mit der Faust in den Bauch.

Täter entschuldigt sich

Gegen den Beschuldigten wird nun zusätzlich wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Am Ende zeigte sich der 51-Jährige reumütig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.