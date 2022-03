Für ein Friedenslied haben sich die Schüler auf dem Schulhof versammelt. FOTO: Joscha Brinkmann Schule unterstützt Spendenaktion Bookholzberger Grundschüler sammeln für Ukraine Von Melanie Hohmann | 28.03.2022, 14:36 Uhr

Auch an Kindern in Grundschulen gehen die Kriegsereignisse in der Ukraine nicht spurlos vorbei. In Bookholzberg haben die Kleinen nun mit einer Aktion Spenden gesammelt.