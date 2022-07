Seit 2019 ist das Königshaus im Amt: Vogelkönigin Waltraut Ihde, Schützenkönigin Petra Samtleben, Jugendkönig Jan-Ole Schrader, Schützenkönig Ingo Hammler, Schülerkönig Luca Röhrs, Alterskönig Heino Bleckwehl (2021 im Amt verstorben) sowie die Juniorenkönigin Julia Ziedrich (v.l.) FOTO: Felix Laukart/SV Bookholzberg up-down up-down Schützenfest am 9. und 10. Juli Bookholzberger Schützen feiern 125. Geburtstag ihres Vereins Von Bettina Dogs-Prößler | 03.07.2022, 08:23 Uhr

Der Bookholzberger Schützenverein wird in diesem 125 Jahre alt. Und so soll das Jubiläum am 9. und 10. Juli gefeiert werden.