Tag der offenen Tür am 24. September Bookhorn soll neuer Standort der Ortsfeuerwehr Ganderkesee werden Von Dirk Hamm | 04.09.2023, 08:47 Uhr Noch für eine ganze Weile ist die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee im Rettungszentrum an der Urneburger Straße beheimatet. Ihre Zukunft liegt allerdings in Bookhorn. Archivfoto: Reiner Haase

Das Feuerwehrhaus der Ganderkeseer Ortswehr bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten. Deshalb soll für die Wehr ein Neubau in Bookhorn entstehen. Das ist noch Zukunftsmusik, am 24. September steht erst mal seit Längerem wieder ein Tag der offenen Tür an.