Das Feuer unter dem Carport zerstörte zwei Kinderwagen (im Hintergrund) und griff auch auf einige Fahrräder über. FOTO: Nonstopnews Polizei ermittelt Brennende Kinderwagen in Bookholzberg: Mieterstreit eskaliert? Von Yannik Jessen | 29.03.2022, 13:04 Uhr

Feuerwehr und Polizei mussten am Montag zu einem Brand unter einem Carport an der Stenumer Straße ausrücken. Die Polizei wurde in der Vergangenheit schon häufiger zu der Adresse gerufen.