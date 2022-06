Obermaat Jannik Scheele (li.) und Obergefreiter Kevin Biegel bewachen den Eingang zum Gefechtsstand in der Nähe des Kindergartens Kinderburg Bergedorf. FOTO: Florian Mielke 450 Soldaten beteiligt Bundeswehr probt in Ganderkesee den Bündnisverteidigungsfall Von Florian Mielke | 22.06.2022, 19:27 Uhr

Soldaten in Kampfmontur und voll besetzte Gefechtsstände: In der Ukraine tobt der Krieg und in Ganderkesee fährt die Bundeswehr auf? Das steckt dahinter.