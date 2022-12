Eine geschmückte Treckerkolonne soll am Samstag durch Teile der Gemeinde fahren. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Aktion am 10. Dezember Lichterfahrt: Ganderkeseer Ortslandvolkverband veranstaltet Traktoren-Tour Von Sebastian Hanke | 07.12.2022, 12:09 Uhr

Am kommenden Wochenende wird es erneut eine Traktoren-Lichterfahrt in der Gemeinde Ganderkesee geben. So sieht die Route aus.