„Ich will auch Experimentelles und Besonderes bieten“, sagt Kulturmanager Oliver Behnecke und meint damit das neue Herbst- und Winterprogramm des Kulturhauses Müller, das just veröffentlicht wurde. Im Angebot: 23 Veranstaltungen, die unterschiedliches Klientel ansprechen und durchaus auch fordern sollen.

Theater auf Plattdeutsch

Behnecke, seit rund einem Jahr im Amt, hat damit sein viertes Programmheft herausgebracht. Er weiß also durchaus, wie man bei den Ganderkeseern punkten kann. Und so gibt es einige alte Bekannte, die in den kommenden zwei Monaten in die Veranstaltungsstätten im Kulturhaus Müller oder in der Aula des Gymnasiums einkehren werden. Unter ihnen zum Beispiel Darsteller des Niederdeutschen Theaters mit der Speelkoppel Dötlingen, die am 1. Dezember um 19.30 Uhr die Komödie „Löppt jüst nich so“ präsentieren.

Musikalisch durch den Advent

Ebenso ein Wiedersehen gibt es mit den Lehrkräften der Musikschule des Landkreises Oldenburg, die sich am 12. November um 17 Uhr die Ehre geben. Oder mit dem „Musikalischen Adventskalender“, der gleich zweimal – am 30. November und am 5. Dezember – eine „Reise durch Kunst, Musik und Literatur“ bietet.

Sebastian Butte und Simeon Buß vom Format „Slammer Filet" sind am 10. November im Kulturhaus Müller. Foto: Matthias Nau

Die Gruppe „Mensch Puppe!" bietet am 16. Dezember mit „Der kleine Horrorladen" ein Puppentheater-Musical für Erwachsene. Foto: Marianne Menke

An Bord sind auch die Sprachkünstler von „Slammer Filet“ wieder. Sie gastieren am 10. November um 19.30 Uhr mit ihrem Poetry Slam im Kulturhaus Müller. „Gerade damit wollen wir gerne auch jüngere Menschen ansprechen“, sagt Behnecke. Er muss allerdings auch zugeben, dass die Hoffnung nicht immer erfüllt wird. „Wir haben überwiegend Ältere im Publikum.“ Über die freue man sich zwar auch, aber man wolle nun einmal die nächste Generation an den Start bringen. Die Lösung: Innovatives bieten und auch mal etwas ausprobieren.

Theater gegen Gewalt an Frauen

Zu dieser Linie passt die erste Kleidertausch-Party am 4. November um 18 Uhr, die die Bürgerstiftung im Kulturhaus Müller veranstaltet. Die Komfortzone verlassen muss das Publikum für die Vorstellung des Schauspiels „Die Frau, die gegen Türen rannte“, nach dem Roman von Roddy Doyle. Es wird als Theatermonolog zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November um 19.30 gezeigt.

Mit kritischen Tönen geht es am 28. November weiter. Um 19.30 Uhr ist der Spielfilm „Made in Bangladesh“ über Textilarbeiterinnen zu sehen. Auch Musikliebhaber kommen wieder auf ihre Kosten: In der „Jazzlounge“ wird am 7. Dezember um 19.30 Uhr ein Konzert und Publikumsgespräch mit dem Vibraphon- und Marimbaspieler Arne Schumacher geboten. Das Programm für Erwachsene schließt am 16. Dezember um 19.30 Uhr mit dem Puppentheater-Musical „Der kleine Horrorladen“ ab. „Da wird es noch mal spannend“, glaubt Behnecke. „Die Gruppe wird uns etwas Besonderes bieten.“

Programm für die kleinen Besucher

Auch an die Kinder ist im aktuellen Programm wieder gedacht worden. So gibt es am 4. November Kunst für Kinder mit Ute Wessels, wenn es heißt: „Spaß und Experimente“. Weiter geht es am 5. November beim Kinderkonzert zum Mitmachen. Die Band Fabelhaft bietet Jazz für die Kleinen. Und unter dem Titel „Träumer für Schmidt und Geige“ steht das Kindertheater mit Johanna Pätzold am 3. Dezember.

Kultur-Abos wieder möglich

Behnecke zeigt sich mit dem Programm zufrieden. „Ich glaube, wir machen neugierig auf mehr“, sagt er. „Und man kann uns nicht unter einer Rubrik abstempeln.“ Für das kommende Jahr plane der Kulturmanager bereits. Dann könne er sich auch eine Rückkehr der beliebten Kultur-Abos für mehrere Veranstaltungen vorstellen, sagt Behnecke: „Das macht Sinn, wenn wir ein festes Klientel haben.“