An der Raststätte nahe Ganderkesee halten zwischen den Jahren viele für eine kurze Snack- und Toilettenpause. Foto: Lea Borner up-down up-down Urlaub, Arbeit und Heimreise Das führt Menschen zwischen den Jahren an die Raststätte Hasbruch an der A28 Von Lea Borner | 29.12.2022, 16:27 Uhr

Zwischen den Jahren ist viel los auf den Autobahnen. Was treibt die Menschen am Jahresende auf die Straße? Eine Reportage vom Parkplatz an der Raststätte Hasbruch Nord an der A28.