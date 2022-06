Hereinspaziert in den „geheimen“ Teil ihres Gartens: Elke Grape und Helmut Strodthoff aus Grüppenbühren haben am Pfingstmontag ihre Gartentür für Besucher geöffnet. FOTO: Dirk Hamm „Geheimer Garten“ in Grüppenbühren Das Gartenparadies direkt hinter der Lärmschutzwand Von Dirk Hamm | 06.06.2022, 17:26 Uhr

Unmittelbar hinter der Lärmschutzwand an der B 212 in Grüppenbühren ist ein mit viel Liebe gestalteter Garten zu finden. Am Pfingstmontag gab es Einblicke für Besucher.