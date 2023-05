Eine Vatertagsimpression aus dem vergangenen Jahr: Auch in diesem Jahr hofft das Gasthaus Zur Linde in Grüppenbühren auf zahlreiche Gäste, die hier ihren Durst löschen wollen. Archivfoto: AleX/PHOTO up-down up-down Tipps für den Vatertagsausflug Das ist los am Himmelfahrtstag in Ganderkesee und Umgebung Von Dirk Hamm | 16.05.2023, 10:27 Uhr

Am Donnerstag, 18. Mai, ist Christi Himmelfahrt. Viele kennen diesen Tag vor allem als Vatertag. Wer seinen Ausflug an diesem Tag gut plant, kann viel erleben in Ganderkesee und Umgebung. Lesen Sie hier, was am Feiertag los ist.