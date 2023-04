Mit Hilfe aus dem Bett in den Rollstuhl: Die Auszubildende Nele Asbrock „unterstützt“ den Zukunftstag-Teilnehmer Lenox bei der Nutzung des Hänge-Lifts. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Zukunftstag in Ganderkesee Wie das Wichernstift in Zeiten des Fachkräftemangels um Pfleger buhlt Von Sebastian Hanke | 27.04.2023, 19:00 Uhr

Auch das Wichernstift in Ganderkesee hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Dieser wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. So will die Einrichtung das Problem bekämpfen.