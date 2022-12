Auch am Sonntag wird in Bookholzberg wieder der Weihnachtsmann vorbeischauen. Archivfoto: Thorsten Konkel up-down up-down Budenstadt auf dem Kirchplatz Bookholzberg feiert an diesem Wochenende Weihnachtsmarkt-Comeback Von Sebastian Hanke | 09.12.2022, 18:31 Uhr

An diesem Wochenende findet ein weiterer Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Ganderkesee statt. Am Sonntag wird es für die Kinder eine Überraschung geben.