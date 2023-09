Am Anfang stand die Katastrophe: Wenn um es um Beispiele geht, inwiefern das deutsche Gesundheitssystem nicht funktioniert, dann muss Christos Pantazis nicht lange überlegen. Als im vergangenen Winter, angetrieben durch das RSV-Virus, eine Welle der Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern durchs Land schwappte, die auch das örtliche Delme-Klinikum Delmenhorst (DKD) stark belastete, war das so ein Moment, der Pantazis, selbst Vater von Zwillingsmädchen, zeigte, was im Krankenhauswesen schiefläuft. „Kleinkinder mussten in bis zu 100 Kilometer weit entfernte Kliniken verlegt werden, um überhaupt behandelt zu werden“, so Pantazis.

Das Problem: Viel zu wenige freie Betten in den Krankenhäusern durch Personalmangel, ein heruntergefahrenes System in den Fachabteilungen durch leistungsabhängige Fallpauschalen. Für Pantazis steckt das Krankenhauswesen in einer katastrophalen Lage. Eine Situation, die durch die Krankenhausreform der Bundesregierung verbessert werden soll.

„Tiefgreifendste Reform seit 20 Jahren“

Auf Einladung der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag hat der 47-Jährige am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung im Schwarzen Ross in Bookholzberg Eckpunkte des geplanten Gesetzes vorgestellt, das nächstes Jahr in Kraft treten soll. Laut Dr. Christos Pantazis, Neurochirurg und SPD-Mitglied im Bundesgesundheitsausschuss, wird es die „tiefgreifendste Reform seit 20 Jahren“ sein, wenngleich Mittag klarstellte, dass sich durch Nachverhandlungen in der Ampelkoalition noch einiges ändern könne.

Informierten über die geplante Krankenhausreform: Die hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und ihr Fraktionskollege Dr. Christos Pantazis.

Laut Pantazis sind die drei wichtigsten Säulen der Reform folgende:

Stufeneinteilung: Krankenhäuser sollen in Zukunft in a) lokale Grundversorger, b) regionale Regel- und Schwerpunktversorger und c) überregionale Maximalversorger (wie Universitätskliniken) unterteilt werden. Dafür müssen einheitliche Qualitätsvorgaben erfüllt sein. Komplexere Behandlungen wie bei Krebs sollen auf spezialisierte Krankenhäuser konzentriert werden. Das diene auch der Patientensicherheit.

Medizinische Dienstleistungen werden künftig in wohl 60 Leistungsgruppen unterschieden. Pantazis nannte die allgemeine Chirurgie, die Viszeralchirurgie oder die Endoprothetik als Beispiele. Krankenhäuser werden anhand der Leistungsgruppen als Grund-, Schwerpunkt- oder Maximalversorger eingestuft, ebenso ist die Finanzierung von ihnen abhängig. Finanzierung: Derzeit werden Krankenhäusern Investitionsgelder durch die Länder und sogenannte diagnosebezogene Fallpauschalen je nach erbrachter Leistung bezahlt. Diese Ordnung soll ergänzt werden: Eine wichtige Rolle werden künftig Vorhaltebudgets spielen, die Krankenhäuser für das Vorhalten von Leistungen bezahlen. So solle der „wirtschaftliche Druck“ von ihnen genommen werden, so Pantazis.

Pantazis: Krankenhäuser kannibalisieren sich

Gerade letzterer Punkt nahm viel Zeit der Erläuterung ein. Denn zum einen hätten die Länder die Krankenhäuser lange Zeit unterfinanziert, und zum anderen habe das Fallpauschalen-System ein extrem schwieriges Klima geschaffen. Pantazis: „Die Krankenhäuser brauchen Fälle über Fälle, um Erlös zu erwirtschaften. Damit kannibalisieren sie sich selbst.“ Der SPD-Mann übertrug das Beispiel plakativ auf die Feuerwehr: „Stellen Sie sich vor, die Feuerwehr würde pro gelöschtem Brand bezahlt. Dann bräuchte ich einen Pyromanen im Dorf, um all die Kosten zu decken.“

Insolvenzen und Personalnot als Folgen der aktuellen Lage

Das aktuelle Vergütungssystem ziehe eine Reihe an Problemen mit sich: Geschäftsführungen haben laut Pantazis im Grunde nur drei Möglichkeiten, ihr Haus auf neuestem Stand zu halten: Sie haben einen kommunalen Träger, also eine Stadt oder ein Landkreis, der für sie Defizite ausgleicht; Sie machen über möglichst viele Behandlungsfälle Gewinn; Oder sie drehen an der Personalschraube, um Kosten zu senken. Krankenhausinsolvenzen im ländlichen Raum oder auch Pflegenotstand seien unter anderem Folgen dieser Fehlentwicklung. „Es gibt sie ja, die ausgebildeten Pflegerinnen und Pfleger. Aber sie arbeiten oft nicht mehr im Krankenhäusern“, so der 47-Jährige. Durch die Reform solle die Arbeit in den Kliniken wieder attraktiver werden.

Viele Fragen stehen noch offen

So tief die Reform auch reicht – zu etlichen Dingen stehen Fragen offen. Das wurde in der Diskussion im Schwarzen Ross deutlich. Wie Ärzte künftig ausgebildet werden, wenn sich Krankenhäuser zunehmend spezialisierten, lautete eine Frage von Dr. Matthias Esch, Oberarzt der Thoraxchirurgie am DKD. Kliniken müssten sich darauf einstellen, so Pantazis, nicht mehr nur im eigenen Haus auszubilden, sondern sich zu Ausbildungsverbünden zusammenzuschließen. „Die Ärzteausbildung wird sich anpassen müssen.“

DKD-Leiter Peters: Reform ist „Schritt in richtige Richtung“

Zudem wurde die Sorge geäußert, dass Kliniken der Grundversorger weitaus weniger attraktiv für Ärzte und Pfleger sein könnten, als Maximalversorger. „Die Gefahr sehe ich nicht“, so der SPD-Politiker, schließlich orientierten sich Kliniken an Leistungsgruppen, eine Qualitätsabstufung gebe es unter ihnen nicht. Damit könnten auch kleine Häuser spezialisiert sein. Der Delmenhorster Ärztesprecher Jan Christiansen machte seine Befürchtung deutlich, dass Krankenhäuser künftig noch stärker subventioniert würden, Fachärzte mit eigenen Praxen hingegen Kosten und Risiken selber tragen müssten. Ein Punkt, den Pantazis nicht auflösen konnte.

Dr. Christian Peters aus der Geschäftsführung des Delme-Klinikums sagte im Anschluss an die Debatte: „Diese Krankenhausreform ist sicherlich als ein Schritt in die richtige Richtung zu werten“, Fehlentwicklungen durch die Fallpauschalen würden „zumindest in Teilen korrigiert“. Die Einführung von Vorhaltepauschalen begrüßt Peters. Ihre endgültige Regelung sowie die der Leistungsgruppen müsse aber noch abgewartet werden.