Die zehn- bis zwölfjährigen Tanzschülerinnen von Andrea Leifholz üben die Choreografie zum ersten Mal im Kostüm. Foto: Lea Borner up-down up-down Auftritt in Delmenhorst zum Jubiläum Eine Liebeserklärung an den Tanz von der Ganderkeseerin Andrea Leifholz Von Lea Borner | 07.11.2022, 13:00 Uhr

Zum 25-jährigen Jubiläum führt Tanzlehrerin Andrea Leifholz mit ihren Schülerinnen im Kleinen Haus in Delmenhorst eine Show auf. Die Liebeserklärung an ihr Metier ist so vielseitig wie die Tanzwelt. Von emotionalem Ballett bis zu modernen Power-Tänzen ist alles dabei.