Lüftungsanlagen und neue Toiletten Diese Ganderkeseer Kitas und Schulen werden in den Sommerferien aufgerüstet Von Melanie Hohmann | 24.07.2022, 17:08 Uhr

Die Sommerferien werden in der Gemeinde Ganderkesee für umfangreiche Baumaßnahmen in verschiedenen Kitas und Schulen genutzt. Neben diversen Malerarbeiten steht schwerpunktmäßig der Einbau von Lüftungsanlagen an.