Freuen sich über das neue Einsatzfahrzeug der DLRG: Hendrik Erdmann von der Firma Pries sowie Timo Vetter von Vetter-Werbung (vorne, v.l.), Christine Detken vom Küchenstudio Detken, Bürgermeister Ralf Wessel, zweite Bürgermeisterin Christel Zießler, Vereinsvorsitzender Jörg Eggers, Kerstin König von der Volksbank Ganderkesee (stehend, v.l.) sowie Privatsponsor und DLRG-Mitglied Peter Breitkopf und Kristoff Braun, Technischer Leiter Einsatz beim DLRG Ganderkesee (hinten, v.l.) FOTO: Alexander Heitmann up-down up-down DLRG Ganderkesee Rettungsschwimmer mit neuem Fahrzeug besser für Einsätze gewappnet Von Alexander Heitmann | 26.08.2022, 11:15 Uhr

Nachdem das alte Einsatzfahrzeug in die Jahre gekommen war, hat die DLRG-Ortsgruppe Ganderkesee jetzt ein neues bekommen. In feierlicher Runde wurde es in Betrieb genommen.