Noch sind Handwerker am Hallenbad am werkeln. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Schwimmen in Ganderkesee DLRG kritisiert Gemeinde: Wieso ist das Hallenbad noch immer zu? Von Sebastian Hanke | 04.04.2023, 06:31 Uhr

Das Hallenbad am Schulzentrum in Ganderkesee wurde nach der Sanierung noch immer nicht wiedereröffnet. Das bringt die DLRG Ortsgruppe in die Bredouille. Sie kritisieren eine „Hinhaltetaktik“ seitens der Verwaltung.