St. Cyprian und Cornelius Drei Konzerte in drei Tagen bei Schnitger-Tagen in Ganderkesee Von Florian Mielke | 09.04.2023, 17:59 Uhr

Die Schnitger-Tage in Ganderkesee gehen in die zweite Hälfte. Vom 14. bis zum 16. April finden in der Kirchengemeinde St. Cyprian und Cornelius drei Konzerte ganz unterschiedlicher Art statt.