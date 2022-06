Ein 82-Jähriger aus Delmenhorst hat am Montag einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht. FOTO: imago images / U. J. Alexander up-down up-down Delmenhorster gerät in Gegenverkehr Drei Verletzte bei Frontalcrash in Ganderkesee-Schlutter Von Bettina Dogs-Prößler | 28.06.2022, 14:59 Uhr

Weil er mit seinem Auto zu weit in den Gegenverkehr geraten ist, hat ein 82-Jähriger aus Delmenhorst am Montag einen Verkehrsunfall in Schlutter verursacht. Drei Menschen wurden dabei verletzt.