Sommerliche Temperaturen haben zum Ende der Freibad-Saison in Ganderkesee nochmal für einen Besucher-Ansturm gesorgt. Die Schattenseite daran: Unter einigen Gästen erhitzten sich am Wochenende auch die Gemüter. Wie Bäderchef Rainer Lange bei einem Bilanzgespräch am Montag, 11. September, mitteilte, hat es in der letzten Woche gleich drei Polizei-Einsätze im Freibad gegeben.

„Das bundesweite Phänomen mit Problemen in Freibädern ist jetzt auch bei uns angekommen“, erklärte Lange. Die Intensität der Vorfälle in Ganderkesee sei zwar nicht in Relation zu setzen mit körperlichen Auseinandersetzungen, wie es sie beispielsweise in Berlin-Neukölln gegeben habe, doch unter den Erkenntnissen der letzten Tage werde man sein Sicherheitskonzept nun überdenken und möglicherweise auch verstärken. „Wir werden das Gespräch mit der Polizei suchen“, so Lange.

Mitarbeiter schildert bedrohliche Vorfälle im Freibad

Ein neuer Mitarbeiter in Ganderkesee, der namentlich nicht genannt werden möchte, schilderte auf Nachfrage dieser Redaktion, wie er die Vorfälle am Wochenende erlebt habe. Als er Freibad-Gäste, die sich seinen Angaben zufolge daneben benommen hätten, der Anlage verweisen wollte, sei die Situation für ihn bedrohlich geworden. Mehrere Personen hätten sich um ihm herum versammelt, dabei seien wüste Beleidigungen gefallen. Auch körperliche Gewalt sei ihm angedroht worden.

Polizei kann keine Personalien feststellen

Erst nachdem das Freibad die Polizei verständigt hatte, hätte sich die Situation beruhigt. Personalien konnten die Beamten vor Ort allerdings nicht mehr feststellen. Die Polizeiinspektion in Delmenhorst bestätigte, dass es am Wochenende zwei Einsätze in Ganderkesee gegeben hat. Dabei sei ein Familienvater mit seinen Kindern der Anlage verwiesen worden, der nicht mehr anzutreffen war. Außerdem ist es noch zu einem Fahrrad-Diebstahl gekommen.

Akzeptanz-Problem mit weiblichem Personal

Freibadleiter Hani Al Mohraji erklärte, dass der Respekt der Gäste vor dem Personal immer mehr verloren gehe. Insbesondere mit weiblichem Personal komme es verstärkt zu Akzeptanz-Problemen. Als erste Maßnahme sei man in dieser Saison bereits dazu übergegangen, dass jede Schicht immer mindestens mit einem männlichen Mitarbeiter besetzt ist.

Freibad will mehr Personal einsetzen an besucherstarken Tagen

Ob das für die Zukunft ausreicht, darf angezweifelt werden. Bereits jetzt räumt Al Mohraji ein, dass man in gewissen Situationen die Kontrolle verliere und als Konsequenz daraus die Polizei verständigt werden müsse. In der ganzen Saison 2023 habe es nur eine Handvoll Einsätze gegeben. Nun ist es allerdings gleich in einer Woche zu mehreren Vorfällen gekommen. Die ersten Rückschlüsse der Verantwortlichen dazu sind, dass man ab einer bestimmten Besucheranzahl das Personal verstärken werde. Sicherheitskräfte seien bisher im Freibad nicht zum Einsatz gekommen.