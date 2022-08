Ein 48-Jähriger ist bei einem Unfall in Ganderkesee schwer verletzt worden. FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down 7000 Euro Schaden E-Bike-Fahrer in Ganderkesee schwer verletzt Von Frederik Grabbe | 21.08.2022, 13:03 Uhr

Schwere Verletzungen hat am Samstag ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer in Ganderkesee erlitten. Kurz vor dem Unfall an der Bergedorfer Straße fuhr er auf der falschen Straßenseite.