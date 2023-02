Eine Autofahrerin aus Ganderkesee hat am Donnerstagnachmittag ein abbiegendes Auto übersehen. Sie prallte mit ihrem Opel auf das Heck des VW. Symbolfoto: imago images / xcitepress up-down up-down Abbiegendes Auto übersehen Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Ganderkesee Von Eyke Swarovsky | 24.02.2023, 10:40 Uhr

Bei einem Unfall an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee ist am Donnerstag ein Mann verletzt worden. Zwei Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.