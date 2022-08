Für sechs fünfte Klassen startet das Schuljahr am Gymnasium Ganderkesee. Die Klasse 5e auf diesem Foto wird von der Klassenlehrerin Frau Oltmanns begleitet. Foto: Renate Kreye-Grundmann up-down up-down Einschulung 2022 Das sind die sechs neuen Klassen am Gymnasium Ganderkesee Von Sophie Wehmeyer | 29.08.2022, 10:04 Uhr

Am Donnerstag hat die Schule wieder angefangen. In Ganderkesee sind gleich sechs neue fünfte Klassen gestartet. In diesem Artikel zeigt das dk die Neuzugänge am Gymnasium Ganderkesee.