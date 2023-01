Der Krippen-Anbau ist links im Hintergrund des Bildes bereits zu erkennen. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Gemeinde Ganderkesee Einweihung der Krippe an der Kita Schönemoor verzögert sich weiter Von Sebastian Hanke | 18.01.2023, 18:12 Uhr

Die Einweihung des Krippen-Anbaus an der Kita in Schönemoor verschiebt sich weiter nach hinten. Das sind die Gründe und so hoch sind die Kosten mittlerweile.