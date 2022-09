Die Pauschale für das Mittagessen in Ganderkeseer Kitas soll ab November kräftig steigen. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Gemeindeelternrat übt Kritik Mittagessen in Ganderkeseer Kitas soll deutlich teurer werden Von Melanie Hohmann | 30.09.2022, 17:02 Uhr

In einem Schreiben an die Eltern informiert die Gemeinde Ganderkesee über eine Erhöhung der Essenspauschale in den Krippen, Kindergärten und Horten. Diese Anhebung nennt der Gemeindeelternrat „drastisch“ und übt Kritik.