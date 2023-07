Ende Juli findet in Ganderkesee die zweite Auflage des Bierfestes statt. Symbolfoto: imago images / Panthermedie up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag am 30. Juli Event in Ganderkesee: Bierfest 2023 lockt mit Vielfalt und Genuss Von Sebastian Hanke | 14.07.2023, 16:46 Uhr

Das diesjährige Bierfest in Ganderkesee lockt mit einem viel größeren Angebot als noch im vergangenen Jahr. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte im Ortskern. Was angeboten wird, lesen Sie hier.