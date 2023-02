Beim vergangenen Zukunftstag haben die Schüler bei der Tischlerei Sandkuhl ein eigenes Vogelhäuschen gebaut. Archivfoto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Ganderkesee und Landkreis Oldenburg Fachkräftemangel: Das versprechen sich Firmen vom Zukunftstag 2023 Von Sebastian Hanke | 07.02.2023, 06:32 Uhr

Beim Zukunftstag am 27. April 2023 dürfen Schüler in die Betriebe in der Gemeinde Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg hineinschauen. Für die Firmen ist das Event wichtiger denn je.