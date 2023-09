Das ist gerade nochmal gut gegangen. Als ein 27-Jähriger aus Lemwerder in der Nacht zu Samstag gegen 1.45 Uhr mit seinem Auto auf der A28 in Richtung Oldenburg unterwegs war, bemerkte er plötzlich einen Schmorgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Wenig später stand der Wagen des Mannes komplett in Flammen. Er konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Funken schlagen aus dem Armaturenbrett

Zwischen den Anschlussstellen Hude und Ganderkesee-West nutzte der Lemwerderaner die Gelegenheit, auf die Rastanlage Hasbruch-Nord zu fahren. Als er seinen Motor abstellte, schlugen bereits Funken aus dem Armaturenbrett. Wenig später hatte sich Feuer im ganzen Auto ausgebreitet

Feuerwehr löscht total zerstörtes Auto

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Falkenburg sowie Beamte der Polizei am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Wagen des 27-Jährigen in Vollbrand. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand, durch ein Abschleppunternehmen geborgen.