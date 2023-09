Zum 22. Mal findet bundesweit vom 15. bis 29. September die Faire Woche mit mehr als 2000 Veranstaltungen statt. Koordiniert wird sie vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland. Ganderkesee, das 2019 als Fairtrade-Gemeinde zertifiziert wurde, wird sich ebenfalls aktiv an der Fairen Woche beteiligen.

Faire Woche nimmt Klimakrise in den Fokus

Mit dem diesjährigen Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ nimmt die Faire Woche die Klimakrise und Forderungen nach mehr Klimagerechtigkeit in den Fokus. „Auch bei uns sind die Folgen der Klimakrise deutlich zu spüren. In anderen Ländern sind bereits jetzt zahlreiche Menschen in ihrer Existenz bedroht und müssen ihre Heimatregionen verlassen – und das, obwohl die meisten kaum etwas zur Klimakrise beigetragen haben“, sagt Barbara Wessels, Sprecherin der Fairtrade-Steuerungsgruppe Ganderkesee.

Der Faire Handel sei ein Teil der Lösung auf dem Weg zu mehr Klimagerechtigkeit. „Faire Handelspraktiken und faire Preise ermöglichen Produzentinnen und Produzenten ein klimaschonendes Wirtschaften. Außerdem werden sie dabei unterstützt, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen“, ergänzt Monika Thierbach vom Vorstand des Weltladens in Ganderkesee.

Fairtrade-Steuerungsgruppe bietet Aktionsstand

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe Ganderkesee will gemeinsam mit weiteren Partnern am verkaufsoffenen Herbstmarkt-Sonntag, 17. September, auf die Themen der Fairen Woche aufmerksam machen. Dazu wird es von 12 bis 17 Uhr am Fairtrade-Aktionsstand vor dem Weltladen in der Rathausstraße 19 ein vielfältiges Angebot geben.

Vielfältige Angebote

Neben Informationsmaterial zur Fairen Woche wird die Steuerungsgruppe eine Glücksrad-Aktion anbieten, bei der man nicht nur etwas über den Beitrag des Fairen Handels zu Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit erfährt, sondern auch Fairtrade-Preise gewinnen kann.

Am Kreativtisch können Kinder und Erwachsene Postkarten zum Motto der Fairen Woche „Fair. Und kein Grad mehr!“ gestalten. „Wir stellen auch Briefmarken zur Verfügung, sodass die Karten gleich verschickt werden können“, kündigt Ulrike von Oepen, Mitglied der Fairtrade-Steuerungsgruppe, an.

Konfirmanden wirken unterstützend mit

Das Weltladen-Team wird kostenlos fair gehandelten Kaffee und Tee zum Probieren ausschenken. Einbringen wird sich auch eine Gruppe Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Ganderkesee. Sie wird bei den Mitmachaktionen der Fairtrade-Steuerungsgruppe unterstützend mitwirken.

Die Aktivitäten am Herbstmarktsonntag sind Teil ihres Konfirmandenprojekts „Fairer Handel – Was ist das?“, sozusagen der praktische Teil, nachdem die Gruppe sich bereits bei zwei Vorbereitungstreffen mit den Regeln beziehungsweise Standards des Fairen Handels beschäftigt hat.

Sternfahrt zum Menschenrechtstag

Eine Sternfahrt per Rad nach Oldenburg findet derweil zum Menschenrechtstag am 23. September statt. Diese wurde von der Initiative „Oldenburg handelt fair“ und der Fairtrade-Steuerungsgruppe Hude initiiert. Auch aus Ganderkesee haben sich bereits einige Teilnehmer angemeldet. Weitere Infos hierzu folgen.