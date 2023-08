Ganz schön was los am Falkensteinsee in Ganderkesee: Von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, treffen sich dort Liebhaber von sogenannten Monkey Bikes, Motorrädern im Mini-Format. Es ist bereits das 17. Dax- & Monkey-Treffen der Bremer Dax & Monkey Interessengemeinschaft, und das zehnte Treffen in Folge am idyllisch gelegenen See.

Interessierte sind willkommen, sich die Welt der Monkey Bikes einmal zeigen zu lassen. Höhepunkt des Treffens ist die Ausfahrt am Samstag. Rund 170 Kilometer wollen die Fahrer absolvieren. Wer sich den Konvoi nicht entgehen lassen will: Gegen 15.30/16 Uhr rechnen die Veranstalter mit der Rückkehr, dann sind die kleinen Maschinen in voller Fahrt zu bestaunen. Neben der Ausfahrt ist es vor allem das gesellige Beisammensein, das am Wochenende im Mittelpunkt steht.