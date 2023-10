Fasching in Ganderkesee „Zurück im Faschingsglück“: Orden aus dem Automaten und Vorfreude auf den 11.11. Von Dirk Hamm | 19.10.2023, 19:45 Uhr So sieht es aus, das Motiv für den neuen Faschingsorden, präsentiert von Katrin Schröer (v. l., 2. des Ordenwettbewerbs), Timo Vetter, Lukas Ewig (Sieger) und Susanne Sperling (3. Platz). Foto: Fabian Sahm up-down up-down

Alles wieder so wie Corona: Der Ganderkeseer Fasching ist 2023/24 wieder eine winterliche Narretei. Ab sofort können sich die Gruppen zum Festumzug am 10. Februar anmelden. Und auch der Auftakt am 11.11. wirft seine Schatten voraus.