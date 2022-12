Im Februar 2023 wird es in der Halle am Steinacker wieder vier Büttenabende geben. Archivfoto: Thorsten Konkel up-down up-down Neues Bestellsystem Fasching: Ticket-Vorverkauf für Büttenabende 2023 in Ganderkesee gestartet Von Eyke Swarovsky | 16.12.2022, 16:16 Uhr

Die Corona-Pause ist beendet. Im Februar 2023 wird es beim Fasching in Ganderkesee wieder vier Büttenabende in der Festhalle am Steinacker geben. Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen.