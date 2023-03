Die FDP ist überzeugt, dass die Speicherung und damit die Zurückhaltung des Regenwassers dazu führen würde, dass die Pegelstände im Randgraben in Heide gesenkt werden. Archivfoto: Sebastian Hanke up-down up-down Starkregenphasen nutzen FDP beantragt Speicherung von Regenwasser in der Gemeinde Ganderkesee Von Melanie Hohmann | 26.03.2023, 15:39 Uhr

Es klingt eigentlich ganz simpel: Das Wasser in Regenphasen auffangen und speichern und diese Speicher in Dürrephasen anzapfen. Dennoch scheint es dabei in Ganderkesee zu haken, sodass die FDP nun einen Antrag an Bürgermeister Ralf Wessel stellt.