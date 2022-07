Die FDP-Mitglieder sorgen sich um die Sicherheit von Kindern in Ganderkesee: Jürgen Struthoff (v.l.), Axel Konrad, Maren Schwarting, Konrad Lübbe. FOTO: Lea Borner up-down up-down Ungesicherte Rohröffnungen FDP Ganderkesee bangt um Sicherheit von Kindern Von Lea Borner | 17.07.2022, 18:37 Uhr

Offene Rohre, die in die Kanalisation führen, beunruhigen die FDP Ganderkesee. Kinder könnten darin steckenbleiben oder sich gar in den Abwasserrohren verirren. Sie fragen sich, wie eine solche Katastrophe verhindert werden kann und stellen einen Antrag an den Bürgermeister.