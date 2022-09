Die Feuerwehr konnte das Feuer in anderthalb Stunden löschen. Foto: Imago/Gelhot up-down up-down Feuerwehreinsatz in Ganderkesee Geräteschuppen in Hoyerswege niedergebrannt Von Bettina Dogs-Prößler | 19.09.2022, 11:20 Uhr

Ein Geräteschuppen ist am frühen Montagmorgen am Holzkamper Damm in der Gemeinde Ganderkesee abgebrannt. Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.