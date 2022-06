Delmenhorsts Landtagsabgeordneter Deniz Kurku (2. v. l.) und Landtagsabgeordnete Petra Tiemann (rechts) besuchten zusammen mit dem Arbeitskreis für Inneres und Sport der SPD die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) an der Westtangente. Frank Hattendorf (links) und Karsten Bilger (2.v.r.) zeigten den SPD-Mitgliedern die Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge. FOTO: Sophie Wehmeyer Standort in Ganderkesee Wie die Feuerwehrtechnische Zentrale das Equipment der Retter in Schuss hält Von Sophie Wehmeyer | 14.06.2022, 18:39 Uhr

Die Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee kümmern sich nach dem Einsatz um die Feuerwehrausrüstung. Leiter Karsten Bilger erklärt, warum das so wichtig ist und inwiefern die freiwilligen Helfer von dem Gelände an der Westtangente profitieren.