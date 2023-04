Räucherforelle gehört zu den Delikatessen, die es bei Forellen-Abel auch direkt im Laden gibt. Das ist aber nur noch ein kleines Standbein: Peter Abel beschäftigt in dem Fischverarbeitungsbetrieb beinahe 80 Mitarbeiter. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Fischverarbeitung in Habbrügge Wie Forellen-Abel für mehr Nachhaltigkeit auf Technologie setzt Von Dirk Hamm | 01.04.2023, 10:28 Uhr

Der in Habbrügge beheimatete Fischverarbeitungsbetrieb Forellen-Abel setzt für mehr Nachhaltigkeit den Hebel an vielen Stellen an. Firmenchef Peter Abel erklärt, wo und warum sich das lohnt.